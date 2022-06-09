Россиянам стали доступнее путешествия в «Карельский Стоунхендж»

В Карелии с 15 июня запускаются рельсовые автобусы до горы Воттоварра

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 15 июня по 28 августа запускает от Сортавалы специальные рельсовые автобусы до популярной горы Воттоваара, которую также называют «Карельским Стоунхенджем». Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, путешествия в Карелию стали доступнее для россиян — уточняется, что расписание составлено из расчета времени, которое потребуется для восхождения на гору и возвращения поездом обратно в Сортавалу, где туристы смогут пересесть на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Время отправления со станции Сортавала в 5 часов утра (прибытие на Суккозеро в 9:35), обратный поезд — в 15:41 (прибытие в Сортавалу в 20:12).

Рельсовые автобусы будут отправляться по субботам и воскресеньям, время следования составит около 4,5 часа. Остановки в пути предусмотрены на станциях Хелюля, Кааламо, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райканкоски, Лоймола, Пийтсиеки, Суоярви-1, Суоярви-2, Найстенъярви, Лахкаламен, Поросозеро, Аконъярви, Гимольская, Петрогранит и Руголамби.

Также в поездах для пассажиров предусмотрены 13 специальных мест для велосипедов.

Ранее российским путешественникам назвали локации в России, где можно сделать завораживающие фотографии. Например, за необычными кадрами эксперты посоветовали отправиться на мраморный каньон Рускеала в Карелии, где был добыт мрамор для отделки Исаакиевского собора и Эрмитажа.