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Стоимость запусков ракет Северной Кореи оценили

Independent: Северная Корея потратила на запуски ракет от $400 до $650 миллионов

Фото: Lee Jin-man / AP

Стоимость испытательных запусков новых ракет, которые были инициированы Северной Кореей в этом году в период пандемии и в условиях массовой нехватки продовольствия, составляет от 400 миллионов до 650 миллионов долларов. Об этом сообщает газетаThe Independent со ссылкой на доклад Корейского института оборонного анализа.

По оценкам института, стоимость производства одной ракеты может доходить до 30 миллионов долларов, а суммарные затраты на их производство могут составить от 50 до 80 процентов от общей стоимости ракетных испытаний. Аналитики центра оценили, что эти деньги правительство КНДР могло потратить на обеспечение населения однокомпонентными вакцинами от коронавирусной инфекции, всплеск которой был зарегистрирован в мае этого года.

С начала года Северная Корея провела 18 ракетных испытаний. Ракетные испытания, в ходе которых КНДР запустила одновременно четыре ракеты, произошли 5 июня. Запуски производились из трех районов: с восточного и западного побережий, а также из материковой части Северной Кореи. Максимальная высота полета составила от 50 до 100 километров, а дальность — от 300 до 400 километров.

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Дмитрий Сотак
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