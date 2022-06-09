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Российский заключенный получил срок за пропаганду запрещенного в России АУЕ

В Самарской области осужденный за наркотики россиянин получил новый срок за пропаганду АУЕ

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

В Самарской области российский заключенный получил новый срок — два года строгого режима за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения «Арестантский уклад един» (АУЕ). Об этом в четверг, 9 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывая наказание в региональной колонии за торговлю наркотиками, россиянин занимался активной пропагандой целей движения и демонстрировал сокамерникам свою приверженность экстремистской идеологии. Его деятельность удалось пресечь благодаря местным сотрудникам УФСИН.

21 апреля сообщалось, что под Волгоградом 43-летнего жителя Калачевского района, отбывающего наказание в исправительной колонии № 25 (ИК-25), осудили на год и семь месяцев за экстремизм.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», АУЕ) экстремистской организацией.

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Владимир Седов
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