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Зеленский ввел санкции против российских министров

Президент Зеленский ввел санкции против премьера Мишустина и российских министров

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских министров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава республики решил ввести санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, его заместителей Андрея Белоусова, Татьяны Голиковой и Александра Новака, а также против главы Министерства обороны Сергея Шойгу, министра экономики Максима Решетникова, главы МВД Владимира Колокольцева, министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минздрава Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Кроме того, под введенные ограничительные меры попали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что в списке санкционных мер значатся запрет на въезд на Украину, лишение госнаград, блокирование активов на территории республики, запрет на приобретение земельных участков в стране и приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Алевтина Запольская
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