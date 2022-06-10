В скверах Нальчика высадят пять тысяч многолетних кустарников

Пять тысяч многолетних растений высадят в скверах Нальчика, Кабардино-Балкария

Пять тысяч многолетних растений высадят в скверах Нальчика. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, различные кустарники появятся в клумбах города в честь столетия республики. Помимо создания зеленых насаждений, в нынешнем году в столице Кабардино-Балкарии обновляют и общественные пространства. В частности, в населенном пункте разместят семь новых скверов. «В их числе — "Курортный” по улице Канукоева, зоны отдыха возле КБГУ, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Тарчокова», — уточнили в пресс-службе администрации Нальчика.

Известно, что данные работы ведут в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

В октябре 2021 года на улицах Курска высадили тысячи цветов. На улицах Ленина и Союзной появились 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс», «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд» и «Голден Йеллоу».