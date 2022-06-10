Финляндия заявила о готовности поставить Украине пятый пакет военной помощи

Минобороны Финляндии заявило о готовности поставить Украине пятый пакет военной помощи

Финляндия готова поставить Украине пятый пакет военной помощи. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

«Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь. Для обеспечения доставки до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе переправки и сроках оказания помощи не разглашается», — указали в ведомстве.

В министерстве отметили, что при согласовании нового пакта учли потребности Украины и ресурсы Сил обороны.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что правительство решило отправить Украине четвертый пакет военной помощи на 95 миллионов евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,7-миллиметровые винтовки и боеприпасы.