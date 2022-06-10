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В Африке оценили слова Путина о беспрепятственном вывозе украинского зерна

Глава Афросоюза Саль назвал важным обещание Путина о вывозе украинского зерна
Маки Саль

Маки Саль. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Обещание российского президента Владимира Путина о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ не будут мешать гуманитарной операции по вывозу пшеницы из украинских портов при соблюдении необходимых договоренностей является очень важным, заявил глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Саль (Macky Sall), передает BFM.

Он оценил слова российского лидера о беспрепятственном вывозе украинского зерна при выполнении ряда условий и назвал их значимыми. «Я думаю, что это уже важно. Это может стать отправной точкой для дальнейших переговоров», — подчеркнул Саль.

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Кроме того, глава Афросоюза поддержал участие Франции в сопровождении зерна из порта Одессы. По словам политика, необходимо привлечь к процессу ООН.

Ранее Путин заявил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска.

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Марина Совина
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