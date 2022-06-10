Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в горной местности в полном одиночестве

The Independent: в Монтане пропавший четырехлетний мальчик провел два дня в одиночестве

В штате Монтана, США, пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в отдаленной горной местности. Мальчик провел два дня в полном одиночестве, ничего не ел и не пил, сообщает The Independent.

Райкер Уэбб исчез из своего дома 3 июня во время игры с домашним питомцем. В тот же день полиция вместе с командой спасателей начала поиски мальчика. Плохие погодные условия затрудняли использование беспилотных летательных аппаратов и вертолетов. Дождь понижал видимость, густая растительность также усложнила поисковые работы.

Через два дня ребенка нашли в четырех километрах от того места, где он пропал. Спасатели сообщили, что Уэбб находился в безопасности и хорошем настроении, однако очень хотел есть и пить. Кроме того, он сильно замерз. Его доставили в медицинский центр для обследования.

Ранее сообщалось, что пенсионер пропал в тайских джунглях и шесть дней ждал спасения. Он решил собрать фрукты, но вместо привычного маршрута по ошибке пошел по тропе, которая привела его в джунгли в Лампанге.