В Госдуме отреагировали на открытие автомобильного моста между Россией и Китаем

Депутат Колесник: автомост между Россией и Китаем позволит наладить бизнес в Азии

Открытие движения по автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай, является важным политическим и экономическим шагом — он позволит быстрее наладить бизнес России в Азии. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на новость депутат, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Политическое значение моста

10 июня в Благовещенске открыли грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Мост пока будет доступен только для грузовых перевозок из-за сохраняющихся карантинных рисков. Кроме того, еще не завершено строительство постоянного пропускного пункта.

Колесник сообщил, что открывшееся движение по мосту позволит быстрее реализовать цели России.

«У нас происходит диверсификация бизнеса в Азию, Юго-Восточную Азию. Потому что нельзя, говоря русской поговоркой, складывать яйца в одну корзину. Никто не отказывается от Запада, но они уже надоели своими санкциями», — заявил он.

Естественно, мы не собираемся сидеть и ждать у моря погоды, а будем перестраивать свои рынки Андрей Колесник депутат

Пример из прошлого

Андрей Колесник напомнил, что ранее Россия осуществила еще один строительный проект по возведению моста через реку.

«Мы приобрели большой опыт, когда строили Крымский мост. Никто не верил во всем мире, что он получится, а мы научились строить и делать все своими руками», — заключил он.

Построить мост через реку — это трудоемкий процесс Андрей Колесник депутат

Автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ был построен в конце 2019 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции его открытие переносилось. Мост начали строить 18 декабря 2016 года. Тогда отмечалось, что затраты России составят 13,6 миллиарда рублей, Китая — 5,2 миллиарда. Строительство моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет.