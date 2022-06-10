Врач назвала продукты с антираковыми свойствами

Врач Соломатина: голубика и ежевика помогают в профилактике онкологических заболеваний

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты с антираковыми свойствами в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, темные ягоды, например, голубика, черника и ежевика, содержат рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Также она посоветовала добавить в рацион овощи и фрукты, в состав которых входят ликопин и бета-каротин. К ним относятся абрикосы, тыква, морковь. Врач пояснила, что ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин — рак молочной железы и слизистых оболочек.

Соломатина также порекомендовала употреблять крестоцветные овощи, в частности, капусту и брокколи. «Там есть сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство. Там есть и клетчатка, а клетчатка очень хорошо предотвращает рак толстого кишечника», — сказала она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла мифы о пользе растительного молока для здоровья человека и сравнила его плюсы и минусы с традиционным. Она предупредила, что растительное молоко так же аллергенно, как и коровье. В растительном молоке, в отличие от коровьего, нет гормонов, антибиотиков и других веществ, однако могут быть пестициды и гербициды, поэтому говорить, какое молоко безопаснее — невозможно, отмечает она.

