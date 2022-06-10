Малайзия отменила обязательную смертную казнь

Правительство Малайзии объявило об отмене обязательной смертной казни

Правительство Малайзии объявило об отмене обязательной смертной казни через четыре года после введения моратория. Об этом сообщает South China Morning Post.

Министр юстиции страны Ван Джунаиди Туанку Джаафар рассказал, что решение было принято по результатам исследования, проведенного экспертным комитетом во главе с бывшим председателем Верховного суда Ричардом Маланджумом. Теперь суды будут иметь возможность выносить другие наказания за 12 преступлений, предусматривающих смертные приговоры.

Ван Джунаиди сказал, что кабинет министров также согласился провести дополнительные исследования по замене наказаний, в том числе, за незаконный оборот наркотиков и за 22 других правонарушения, которые предусматривают вынесение смертных приговоров.

Власти Малайзии решили запретить смертные казни в 2018 году. В Малайзии применялась высшая мера наказания за такие преступления, как убийство и наркоторговля. Силы оппозиции, победившие на выборах в мае 2018 года, обещали пересмотреть «неподходящие» законы.