Адвокат Джонни Деппа прокомментировала слухи о романе с актером

Адвокат Джонни Деппа высказалась по поводу слухов о романе с актером

Адвокат 59-летнего американского актера Джонни Деппа Камилла Васкес прокомментировала слухи о романе с артистом. Об этом сообщает People.

Юристка заявила, что не состоит в отношениях с голливудской звездой, который уже несколько лет приходится ей другом.

«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ как-то поддержали слухи о романе или сказали, что мое общение с Джонни, который является мне другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, каким-то образом могло быть неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать», — поделилась Васкес.

Адвокат призналась, что за время судебных разбирательств артиста с бывшей супругой, Эмбер Херд, она действительно сблизилась и с ним, и со всей его командой, а также прокомментировала объятия с Деппом во время заседаний: «А еще я кубинка и колумбийка. Я тактильная. Что вы хотите, чтобы я сказала? Я всех обнимаю. И мне не стыдно за это».

«Этот человек боролся за свою жизнь, и у меня разбивалось сердце, когда я видела, как он изо дня в день сидит и выслушивает самые ужасные обвинения, выдвигаемые против него. Конечно, он нуждался в небольшом утешении, поэтому я держала его за руку. Мы старались дать ему понять, что мы находимся рядом и собираемся бороться за него, потому что он это заслужил», — рассказала Васкес.

Юристка добавила, что счастлива в отношениях со своим возлюбленным, а также подчеркнула, что в ее понимании роман с клиентом — это неэтично.

Ранее сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд в размере 10 миллионов долларов с одним условием.