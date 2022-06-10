Назван эффективный способ сжечь жир на животе

Диетолог Герасимова заявила, что убрать жир на животе помогут массажи

Сложности со сжиганием жира на животе могут возникнуть из-за плохого кровоснабжения, исправить ситуацию помогут массажи. Такой способ в беседе с «Известиями» назвала врач-диетолог Наталия Герасимова.

По словам специалиста, чтобы убрать жир на животе, необходимо придерживаться тех же эффективных способов, которые применяются при похудении. В первую очередь, следует снизить общую калорийность потребляемой пищи и увеличить уровень физической активности до восьми-десяти тысяч шагов в день, заявила Герасимова.

Диетолог подчеркнула, что область живота может «худеть» в последнюю очередь из-за плохого по сравнению с зоной ягодиц кровоснабжения. «Поэтому здесь можно добавить какие-нибудь местные воздействия, например, различные массажные техники», — добавила она.

Герасимова указала, что для большей эффективности стоит скорректировать рацион питания и уменьшить количество потребляемых углеводов, в первую очередь простых, которые на столах представлены выпечкой, белым хлебом, сахаром и сладостями. Также специалист посоветовала исключить «такой коварный продукт, как майонез».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые калорийные фрукты и ягоды. По ее словам, это виноград, банан, хурма и черешня. Также, отметила диетолог, не следует злоупотреблять арбузом и дыней, поскольку они, хоть и малокалорийны, повышают уровень глюкозы в крови.