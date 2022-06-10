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Объяснен механизм одомашнивания собак

Scientific Reports: мутация в гене MC2R оказалась ответственна за одомашнивание собак

Фото: Alvan Nee / Unsplash

Исследовательская команда из Японии объяснила механизм одомашнивания собак. Оказалось, что за это отвечают две мутации в гене MC2R, который ответственен за идентификацию сигналов стресса. Статья с результатами работы опубликована в журнале Scientific Reports.

Выявить точный временной промежуток, когда произошли изменения в геноме, ученым пока не удалось, как и узнать, кто кого приручил в действительности. Но, по мнению специалистов, способствовало этому процессу поведение животных: умение распознавать эмоции людей и подражать поведению детей. Для этого они проанализировали 600 собак различных пород.

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Так выяснилось, что акита-ину и сибирские хаски входят в число так называемых «древних собак» — представителей, которые почти не изменились со времен одомашнивания волков. Также исследователи подвергли псов испытаниям: им нужно было решить трудную задачу без помощи хозяина. Результаты показали, что сильнее всего на поведение влияет мутация в гене MC2R, отвечающего за реакцию на гормон стресса.

Синдром отмены: Россия

В мае 2022 года сотрудники больницы Маунт-Синай и Университета Торонто выявили, что в семьях с собаками и маленькими детьми, у последних появляется некоторая защита против болезни Крона.

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Елена Апазиди
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