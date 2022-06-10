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Netflix выпустит созданную по сериалу «Эмили в Париже» кулинарную книгу

Netflix выпустит созданное по сериалу «Эмили в Париже» кулинарное издание

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Netflix выпустит кулинарное издание, созданное по сериалу «Эмили в Париже». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Книга поступит в продажу уже 16 августа этого года, ее стоимость составит 33 доллара (чуть меньше 2 тысяч рублей). Само издание будет состоять из 224 страниц и содержать около 75 рецептов, вдохновленных проектом, а также кадры и цитаты из сериала.

В книге будут представлены разные блюда — от рататуя и омлета Габриэля до пиццы и чизбургеров с беконом. Создатели подчеркнули, что в издании также будут рецепты выпечки, закусок и коктейлей.

«Основываясь на лучшем, что может предложить Франция, эта поваренная книга наполнена легендарными блюдами Парижа, Прованса, других стран с учетом гастрономического опыта, приключений и бедствий Эмили», — заявил автор и исполнительный продюсер сериала «Эмили в Париже» Даррен Стар.

Ранее другой проект стримингового сервиса Netflix, сериал «Очень странные дела», собрал пять миллиардов минут просмотров за неделю.

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Анастасия Астахова
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