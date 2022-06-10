Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Молдавия
2:4
Завершен
Латвия
Лига наций УЕФА|Лига D. Группа 1. 3-й тур
Азербайджан
0:1
Завершен
Словакия
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 3-й тур
Австрия
1:1
Завершен
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Дания
0:1
Завершен
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Спорт

В ОКР предложили отказаться от флагов и гимнов в спорте

Член президиума исполкома ОКР Сысоев предложил отказаться от флагов и гимнов в спорте

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валерий Сысоев высказался о ситуации в мировом спорте. Об этом сообщает RT.

По его словам, профессиональным атлетам давно пора отказаться от флагов и гимнов. «Посмотрите, как сильно меняет тактику своего участия в олимпийском движении профессиональный спорт. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, вообще не зацикливаются на такой вещи, как командный зачет», — рассказал Сысоев.

Он также назвал крупные мировые турниры соревнованием личностей. По мнению Сысоева, нужно отказаться от всех атрибутов, которые политизируют спорт.

В конце февраля различные спортивные организации последовали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и наложили санкции на российских спортсменов. В большинстве случаев атлетов отстранили от международных соревнований.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Дипломат назвал слова Байдена о вине Москвы в растущей инфляции неубедительными
Антонов рассказал о подошедших к критической черте отношениях России и США
Арестован экс-министра транспорта Приморья
Москвичи заностальгировали по советским балконам
Неизвестные взяли 38 человек в заложники на Карибах
В Пентагоне рассказал о способе вывоза украинского зерна
Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс
Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Экс-участник теробороны Херсона призвал сложить оружие и сотрудничать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.