В Германии приготовились к сложной зиме из-за энергокризиса
На фоне энергетического кризиса Германия готовится к сложной зиме, заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, не приведя конкретных подробностей, пишет ТАСС.
«Впереди сложная осень, сложная зима», — сообщил Хабек.
В настоящее время Германия, намеренная сократить свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Они заполнены уже почти на 53 процента. К 1 ноября ФРГ рассчитывает довести уровень заполненности до 90 процентов.
В начале мая страна начала заполнение крупнейшего ПХГ в Западной Европе, в котором может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. Чтобы обеспечить альтернативу российским поставкам, Германия, сейчас не располагающая терминалами для приема сжиженного природного газа (СПГ), зафрахтовала две плавучие установки для регазификации, что в перспективе позволит импортировать от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.