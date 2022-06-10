В Германии приготовились к сложной зиме из-за энергокризиса

Министр экономики ФРГ Хабек заявил о подготовке к сложной осени и зиме из-за энергокризиса

На фоне энергетического кризиса Германия готовится к сложной зиме, заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, не приведя конкретных подробностей, пишет ТАСС.

«Впереди сложная осень, сложная зима», — сообщил Хабек.

В настоящее время Германия, намеренная сократить свою зависимость от российского импорта энергоресурсов, продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Они заполнены уже почти на 53 процента. К 1 ноября ФРГ рассчитывает довести уровень заполненности до 90 процентов.

В начале мая страна начала заполнение крупнейшего ПХГ в Западной Европе, в котором может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. Чтобы обеспечить альтернативу российским поставкам, Германия, сейчас не располагающая терминалами для приема сжиженного природного газа (СПГ), зафрахтовала две плавучие установки для регазификации, что в перспективе позволит импортировать от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.