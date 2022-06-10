Ямайка захотела лишить британскую королеву поста главы государства

Правительство Ямайки решило снять британскую королеву с поста главы государства

Правительство Ямайки приняло решение запустить процесс лишения британской королевы поста главы государства. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что королева Елизавета II формально занимает пост главы Ямайки, что делает страну конституционной монархией. Однако власти острова решили изменить эту ситуацию и провести соответствующую реформу своей конституции до 2025 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Однако, чтобы провести эту реформу в Палате представителей и Сенате Ямайки, должен состояться ряд голосований по промежуточным вопросам.

29 марта стало известно, что в Белизе задумались об отмене монархии после визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Выступая перед парламентом, белизский министр по конституционной и политической реформе Генри Чарльз Ашер заявил, что Карибский регион охватывает процесс деколонизации.