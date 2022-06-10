Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ямайка захотела лишить британскую королеву поста главы государства

Правительство Ямайки решило снять британскую королеву с поста главы государства

Фото: Rota / globallookpress.com

Правительство Ямайки приняло решение запустить процесс лишения британской королевы поста главы государства. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что королева Елизавета II формально занимает пост главы Ямайки, что делает страну конституционной монархией. Однако власти острова решили изменить эту ситуацию и провести соответствующую реформу своей конституции до 2025 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Однако, чтобы провести эту реформу в Палате представителей и Сенате Ямайки, должен состояться ряд голосований по промежуточным вопросам.

29 марта стало известно, что в Белизе задумались об отмене монархии после визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Выступая перед парламентом, белизский министр по конституционной и политической реформе Генри Чарльз Ашер заявил, что Карибский регион охватывает процесс деколонизации.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго
Психолог назвала последствия «зависания» в телефоне при живом общении в паре
В Госдуме отреагировали на понижение ключевой ставки
Дептранс анонсировал ночной велофестиваль в Москве
Назван эффективный способ сжечь жир на животе
Правительство Грузии запретило президенту посетить Украину
Чубайс покинет еще один пост в России
Тихоокеанский флот отработал нанесение ударов по кораблям условного противника
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России
Российских лжеврачей объявили в розыск за обман семей с детьми с ДЦП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.