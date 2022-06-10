49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах

Супермодель Хайди Клум снялась в платье с разрезами на бедрах от модельера Петера Дандаса

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах. На соответствующие снимки на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Отмечается, что 49-летняя знаменитость приняла участие в съемке новой в коллекции одежды норвежского модельера Петера Дандаса.

Так, стилисты выбрали для фотосессии несколько образов. На первых кадрах звезда подиумов примерила облегающее платье черного цвета с разрезами на груди и бедрах. Также она позировала в бикини, лежа у бассейна. Помимо этого, манекенщица предстала перед фотографом в двух вариациях розового платья: первое — с высоким разрезом и перчатками до локтя, а второе — с круглым вырезом на груди, открывающим бюстгальтер с сияющими стразами. Вдобавок Клум снялась в комбинезоне с открытыми плечами и слитном купальнике зеленого цвета, сидя на стуле и запрокинув правую ногу на колено левой.

Для последнего образа жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца выбрала черный купальник с глубоким декольте и завязками. Она позировала сидя в кресле-шезлонге, широко расставив ноги.

Ранее в июне Хайди Клум посетила премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте и черных босоножках. Отмечается, что стоимость платья на сайте марки составляет 4,5 тысячи долларов (273 тысячи рублей).