Лавров прокомментировал смертный приговор наемникам в ДНР

Сергей Лавров заявил о нежелании вмешиваться в судебную систему ДНР из-за казни наемников

Россия не будет вмешиваться в судебную систему Донецкой народной республики (ДНР) и пытаться повлиять на ситуацию с вынесением смертного приговора трем иностранным наемникам, сражавшимся на стороне Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Речь идет о приговоре, который 9 июня Верховный суд ДНР вынес в отношении британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти по предварительному сговору и приговорили к расстрелу. У иностранцев есть месяц на обжалование вердикта или просьбу о помиловании.

По словам Лаврова, преступления, которые инкриминируют наемникам, были совершены в Донбассе и расследованы согласно местному законодательству.

«Все остальное — это уже предмет для спекуляций», — прокомментировал приговор министр.

Ранее МИД Украины сообщил, что приговоренные к смерти иностранцы являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) — согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется статус комбатантов. Как следствие, они имеют право на обращение с ними как с военнопленными.