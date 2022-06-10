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Лавров прокомментировал введенные Зеленским санкции

Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского и руководства Украины

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против представителей российской власти, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», — заявил Лавров.

9 июня Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина. Санкции также введены против Лаврова и других членов российского правительства.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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