Лавров прокомментировал введенные Зеленским санкции

Лавров усомнился в необходимости ответных санкций против Зеленского и руководства Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против представителей российской власти, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», — заявил Лавров.

9 июня Зеленский подписал указ о введении санкций против президента РФ Владимира Путина. Санкции также введены против Лаврова и других членов российского правительства.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.