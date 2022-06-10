Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

16-летняя россиянка делала украшения своими руками и заработала миллионы рублей

16-летняя Лилиана Григалашвили делала украшения из глины и запустила бренд Lili Archive

Фото: @lili.archive

Дизайнер Лилиана Григалашвили начала делать украшения своими руками и заработала миллионы рублей за год. Интервью с жительницей Москвы публикует публикует Forbes.

Изначально 16-летняя россиянка запустила собственный бренд одежды Lili Archive, в ассортимент которого входили расписанные ею куртки, но в ноябре 2020 года она обратила внимание на популярные в TikTok аксессуары из полимерной глины. Тогда девушка решила изготавливать подобные изделия самостоятельно и приобрела первые необходимые материалы на сумму пять тысяч рублей.

По словам Григалашвили, многие украшения, которые она видела в TikTok, выглядели по-детски, а ей хотелось создавать более серьезные работы. Она стала украшать глину кристаллами: на первом этапе дешевыми — по цене 20 рублей за штуку, а позже — камнями Swarovski, стоимость которых могла достигать 1000-1500 рублей за штуку.

Материалы по теме:
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Известно, что результаты своего труда школьница публиковала на личной странице в соцсетях. Вскоре на продукцию Lili Archive обратили внимание не только ее знакомые, но и знаменитости, в частности, стилист Наташа Гольденберг и модель Симона Куст. В мае 2021 года аксессуары марки уже начали продаваться в ЦУМе. «Нам звонила менеджер и говорила, что на украшения уже записываются в очередь», — призналась москвичка.

Позже товары производства дизайнера появились на полках петербуржского ДЛТ. Отмечается, что в 2021 году чистая прибыль компании, оформленной на мать девушки Ольгу Григалашвили, достигла четырех миллионов рублей. В 2022 году Lili Archive начал сотрудничать еще с двумя партнерами — бутиком Babochka и мультибрендовым пространством Lukse.

«Пока есть силы, хочу все изделия создавать своими руками», — сказала героиня материала. Поэтому она не нанимает помощников и пока успевает изготовить около 100 украшений в месяц.

В апреле студентка Нина Алстон начала продавать самодельные украшения и неожиданно разбогатела. Австралийка делала аксессуары ради забавы, а затем выставила их на продажу в интернете и сумела сразу получить первые деньги. За шесть месяцев существования марки девушке удалось заработать более 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей).

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
Снижение ключевой ставки объяснили
В Грузии назвали условие отказа от статуса кандидата в ЕС
Вахтовик объяснил подрыв медведя российскими рабочими
Луганская епархия попросила о переходе в РПЦ
Пекин пригрозил отпором в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР
Насильника несовершеннолетней проверят на причастность к серии нападений
Конгресс США обвинил Трампа в организации штурма Капитолия
16-летняя россиянка делала украшения своими руками и заработала миллионы рублей
Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.