Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars

CNN: два человека пострадали, упав в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Два человека пострадали, упав в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике Mars в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам представителя службы 911, пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака, чтобы спасти пострадавших.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Как сообщили в экстренных службах, оба пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них — на вертолете​​​. Степень тяжести полученных ими повреждений пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали от взрыва во время конфискации фейерверков в Лос-Анджелесе. Полицейские проводили контролируемое уничтожение нелегальной пиротехники, но произошел сбой, и взрыв оказался сильнее, чем планировалось.