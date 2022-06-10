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Матвиенко назвала условие для преодоления конфронтации с Западом

Матвиенко заявила о готовности РФ преодолеть конфронтацию с Западом без ущерба интересам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия и Запад обречены на взаимодействие, поскольку живут на одной планете, для преодоления нынешней конфронтации с западными государствами важно не наносить ущерб собственным интересам России. Такое условие назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По мнению Матвиенко, Запад сейчас отказывается это понимать. «Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее», — заявила спикер Совфеда.

Она заверила, что в России нет никакой «западофобии». Тем не менее, по словам Матвиенко, нужно осознавать, что русофобия в Европе имеет глубокие корни.

Сложившаяся ситуация на Западе не кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни, подчеркнула Матвиенко.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что недружественные страны перешли в разряд враждебных.

Парламентарий уточнил, что курс на нормализацию отношений может быть взят тогда, когда какая-либо страна из списка недружественных станет самостоятельно принимать решения и трезво оценивать ситуацию, при этом не пытаясь следовать за США.

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Анна Щербакова
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