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МВД возбудило дело после убийства медведя с помощью взрывчатки

В Якутии МВД возбудило дело после убийства рабочими медведя с помощью взрывчатки

Фото: David & Micha Sheldon / Globallookpress.com

Межмуниципальное управление МВД России «Якутское» возбудило уголовное дело после публикации видео, на котором рабочие с помощью взрывчатки убили медведя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вахтовикам вменяют совершение преступления по статье 245 («Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов») УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают личности фигурантов.

Об убийстве медведя стало известно 9 июня после распространения в сети ролика, выложенного одним из злоумышленников. На кадрах видно, что рабочие оставили для животного кастрюлю с едой, в которой на самом деле была спрятана взрывчатка. Как только хищник оказался возле приманки, вахтовики подорвали взрывчатое вещество, отчего дикое животное погибло.

Позже на убийство зверя отреагировал первый зампред комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, обращения по этому поводу поступили еще в среду, 8 июня. Это не охота и не регулирование популяции, а преступление, отметил Бурматов.

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Елизавета Новикова
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