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Частое употребление молока связали с раком простаты

В Университете Лома Линда употребление молока связали с увеличением риска рака простаты

Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com

Мужчины, часто употребляющие молоко и молочные продукты, сталкиваются со значительно более высоким риском развития рака простаты. К такому выводу пришли ученые Университета Лома Линда, которые опубликовали результаты исследования в American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании оценивалось потребление молока более чем у 28 тысяч североамериканских мужчин, у всех из которых изначально не было рака. Рацион питания оценивался с помощью опросников частоты приема пищи (FFQ), которые также включали демографические данные, семейный анамнез рака простаты, данные о физической активности и потребления алкоголя, а также результаты скрининга рака простаты и индекс массы тела. За состоянием здоровья участников следили в течение восьми лет.

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К концу периода исследования рак простаты был выявлен у 1254 участников. Ученые использовали статистическую модель, чтобы оценить эффект от потребления молочных продуктов независимо от других факторов, таких как потребление немолочного кальция. У мужчин, которые потребляли около 430 граммов молока в день (одна и трети четверти чашки молока), риск развития рака предстательной железы был на 25 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые потребляли только 20,2 грамма молочных продуктов в день (1/2 чашки молока в неделю).

Результаты не продемонстрировали равномерного повышения риска у мужчин с увеличением потребления молочных продуктов. Иными словами, эффект был криволинеен, и наиболее интенсивный рост наблюдался при употреблении 150 граммов, то есть около двух третей чашки молока в день.

Причиной этой связи может быть наличие половых гормонов в молоке, поскольку рак предстательной железы является гормонозависимым раком. Предыдущие исследования обнаруживали ассоциацию между потреблением молочных продуктов и других белков животного происхождения и более высоким уровнем в крови гормона, называемого инсулиноподобным фактором роста-1 (ИФР-1).

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Александр Еникеев
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