Названы главные проблемы жизни в Москве

Россияне считают главными проблемами Москвы сложности с ЖКХ и нехватку парковок

Москвичи назвали главные проблемы жизни в столице России. Соответствующий опрос провела компания Russian Field среди двух тысяч человек, передает РБК.

Большая часть респондентов озабочена сложностями с ЖКХ и нехваткой парковок — так ответили 33 и 27 процентов соответственно. Еще 24 процента считают главной проблемой Москвы качество здравоохранения, 23 процента — мигрантов, 19 процентов — дороги, 18 процентов — качество жизни, 16 процентов — благоустройство территорий, 10 процентов — образование и экологию. 33 процента участников опроса считают, что в проблемах виноваты власти Москвы, 22 процента винят главу муниципального района, еще 20 процентов — федеральную власть, 10 процентов — муниципальных депутатов, а четыре процента — самих москвичей.

Людей до 45 лет наиболее часто беспокоит дефицит парковок, горожане старшего возраста обращают больше внимания на проблемы ЖКХ, а после 60 лет на первое место для людей выходит здравоохранение. Нехватка парковок и состояние дорог актуальнее для москвичей с высоким доходом, ЖКХ и тарифы — для людей со средним и низким достатком, качество жизни — для респондентов с доходом ниже среднего.

Ранее в июне о жителях столицы высказалась российская актриса и режиссер Светлана Дружинина. Создательница «Гардемаринов» отметила позитивный настрой и целеустремленность москвичей. Что касается самого города, его главными преимуществами Дружинина считает просторные улицы и чистоту.