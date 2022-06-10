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В США отреагировали на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

Энтони Блинкен: США обеспокоены смертным приговором иностранным наемникам в ДНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Mike Blake / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter-аккаунте отреагировал на приговор к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с решением Верховного суда ДНР, который вынес приговор трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских войск.

Блинкен отметил, что речь идет о «фиктивном» процессе. «Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Верховный признал Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима виновными в том, что они принимали участие в военных действиях на Украине в качестве наемников на стороне Киева. Приговор им вынесен также за действия, направленные на захват власти и свержение конституционного строя ДНР.

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Марина Совина
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