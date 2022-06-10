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Суд в ДНР приговорил к смерти воевавших на Украине иностранных наемников

Верховный суд ДНР вынес смертный приговор гражданам Британии и Марокко за наемничество

Фото: pixabay.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Об этом сообщает ТАСС

48-летнего британца, его 28-летнего соотечественника и 21-летнего марокканца признали виновными в том, что они принимали участие в военных действиях на Украине в качестве наемников на стороне Киева. Приговор им вынесен также за действия, направленные на захват власти и свержение конституционного строя ДНР.

По словам одного из адвокатов осужденных Павла Косована, иностранцы намерены оспорить приговор, у них есть для этого месяц.

Ранее стало известно, что один из осужденных, британский наемник Шон Пиннер, оказался признан террористом в Великобритании. Он находился в розыске в королевстве «за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии».

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Марина Совина
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