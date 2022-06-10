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Посла России вызвали в эстонский МИД из-за слов Путина о Нарве

МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о походе Петра I на Нарву

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвал посла России Владимира Липаева из-за высказываний президента Владимира Путина о военных походах императора Петра I в Северной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

Речь идет о словах Путина, которые он произнес на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, 9 июня. Глава государства выразил мнение, что Петр ничего не отторгал у Швеции, но возвращал исконно русские земли, включая город Нарву.

«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина», — прокомментировали инцидент в министерстве.

Ранее помощник президента Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра» заявил, что площадь России не навсегда уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР.

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Алевтина Запольская
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