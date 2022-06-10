Россия оставит Японию без права ловить рыбу у Курил

Вице-премьер Трутнев объяснил причину будущего запрета ловить рыбу у Курил для Японии

Япония лишится права ловить рыбу у Курильских островов из-за того, что она отказалась платить за квоты. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости. Он объяснил, что Токио своим решением фактически ввел запрет запрет сам для себя.

«Они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — заметил чиновник. При этом экспорт рыбы в Японию ограничивать не будут, ведь, по сути, страна и так осталась без того объема, что вылавливался у Курил.

Накануне, 9 июня, Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения 1998 года с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов. В российском МИДе обвинили Токио во «взятой линии на заморозку полагающихся выплат». Речь идет о подписании ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалину.