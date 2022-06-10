Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия оставит Японию без права ловить рыбу у Курил

Вице-премьер Трутнев объяснил причину будущего запрета ловить рыбу у Курил для Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония лишится права ловить рыбу у Курильских островов из-за того, что она отказалась платить за квоты. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости. Он объяснил, что Токио своим решением фактически ввел запрет запрет сам для себя.

«Они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — заметил чиновник. При этом экспорт рыбы в Японию ограничивать не будут, ведь, по сути, страна и так осталась без того объема, что вылавливался у Курил.

Накануне, 9 июня, Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения 1998 года с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов. В российском МИДе обвинили Токио во «взятой линии на заморозку полагающихся выплат». Речь идет о подписании ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
Российского школьника после экзамена нашли мертвым под окнами девятиэтажки
ФСБ задержала в аэропорту Внуково экс-замглавы Росприроднадзора
Раненая обезьяна самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью
Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу
Частое употребление молока связали с раком простаты
Россия оставит Японию без права ловить рыбу у Курил
Акции Alibaba обрушились после опровержения перезапуска IPO Ant Group
Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли покинул пост
Жителя Башкирии осудили на 11 лет за пропаганду террористической идеологии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.