Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Норвегия откажется от итальянских вертолетов

Норвегия откажется от использования итальянских многоцелевых вертолетов NH90

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Министерство обороны Норвегии откажется от итальянских вертолетов. Оборонное ведомство разрывает контракт с Италией на поставку многоцелевых вертолетов NH90 стоимостью более 550 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам, передает ТАСС.

«Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и отказаться от использования итальянских вертолетов NH90, заказанных более 20 лет назад», — сказал Грам.

В 2001 году Норвегия заказала в Италии партию из 14 многоцелевых вертолетов NH90 для нужд Военно-морских сил и береговой охраны. Первые вертолеты должны были поступить в 2005 году, но первую машину доставили лишь в 2011 году, а в 2017 году вертолет впервые поднялся в воздух.

Материалы по теме:
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Норвежская Государственная счетно-ревизионная палата возложила вину за срыв контракта на обе стороны, а эксплуатацию NH90 сочли слишком затратной.

Прототип многоцелевого вертолета NH90 совершил первый полет в 1995 году, а в 2007 году вертолет поступил на вооружение. NH90 выпускают в двух вариантах. Транспортно-десантная версия может перевозить людей и выполнять поисково-спасательные задачи, а палубный вертолет может выполнять противолодочные и противокорабельные задачи.

В декабре 2021 года издание Defense News сообщило, что Австралия на десять лет раньше выведет из эксплуатации вертолеты MRH 90 Taipan, построенные на основе NHI NH90.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Популярность Джонни Деппа снизилась во время суда с Херд
Врача отстранили от работы из-за смерти россиянина после обрезания
Пропавшую после расправы над родителями девочку нашли в США спустя 41 год
Таиландцы бросились массово выращивать коноплю
Названы четыре города с резко подорожавшими из-за МЦД квартирами
Задержание осужденного за сбор секретных данных блогера Пыжа показали на видео
Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты
Норвегия откажется от итальянских вертолетов
Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.