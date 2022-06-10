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Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков

The Sun: блогерша предложила выбирать топы с разрезами на бедрах, чтобы казаться выше

Фото: unsplash

Стилистка по имени Эшли (фамилия неизвестна) нашла простой способ, который позволит казаться выше и стройнее без каблуков. Ее ролик в TikTok заинтересовал журналистов The Sun.

По словам пользовательницы сети с никнеймом sweethomeashley, данный лайфхак будет эффективен для девушек любого роста и телосложения. Блогерша призналась, что сама является обладательницей размера 12-14 (L-XL в международной системе), поэтому упомянутый метод актуален и для ее фигуры.

В соответствующем видео эксперт предстала перед камерой в облегающих джинсах из светлого денима, футболке и сандалиях. «Прямой низ топа визуально делает бедра шире, а рост — ниже», — отметила она. Взамен автор публикации предложила выбирать блузки с фигурной нижней частью. Юзерша примерила футболку с разрезами на бедрах, чтобы показать, что ее ноги стали визуально длиннее.

Ранее в июне блогерша Зои Тоулсон показала простой способ выглядеть стройнее и сформировать силуэт «песочные часы» с помощью одежды. Активистка бодипозитива продемонстрировала лайфхак на примере платья из тонкого трикотажа. Выяснилось, что визуально сузить талию может помочь правильно подобранное нижнее белье. Согласно совету модели, следует выбирать трусы на высокой посадке.

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Полина Гераскина
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