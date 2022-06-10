Раскрыты подробности обстрела здания администрации Пушилина

В правительстве ДНР заявили, что по администрации Пушилина били кассетными боеприпасами

Раскрыты подробности обстрела здания главы администрации Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска целенаправленно били по зданию кассетными боеприпасами.

«Был прилет достаточно серьезный. Я так понимаю, кассеты не все сработали», — сказал Гагин.

По его словам, фрагменты упали на соседнюю крышу, один из них залетел в квартиру через балкон. Информации о жертвах нет.

«Я думаю, что цель была — администрация главы республики. В городе сейчас нигде не безопасно», — добавил Гагин.

Днем 10 июня в районе здания администрации главы ДНР прогремели два взрыва.