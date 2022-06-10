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В Запорожской области объявили о начале выдачи российских паспортов

В Запорожской области с 11 июня начнут выдавать российские паспорта

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Запорожской области с 11 июня начнут выдавать российские паспорта, объявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра (11 июня — прим. «Ленты.ру») жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сообщил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что очередь на документы для гражданства РФ в Запорожской области растянулась на месяц вперед. По его словам, для решения проблемы в области необходимо открыть не менее 20 центров для подачи документов.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. В соответствии с документом изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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