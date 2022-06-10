Польша попыталась заблокировать переизбрание России в МАГАТЭ

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих МАГАТЭ

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постоянный представитель страны при организации Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Слишком агрессивно себя ведут западные страны. Вчера на Совете управляющих они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок, а мы туда избираемся автоматически уже 60 лет, потому что Россия является одной из наиболее развитых стран ядерной сферы, в сфере мирной ядерной энергетики», — рассказал он.

Ульянов отметил, что западные страны «послали сигнал» о возможности такого решения в будущем. По его словам, представительница Варшавы перечислила «все так называемые российские грехи», после чего покинула зал заседания. Ульянов обратил внимание, что нерешительность Запада можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия.

В марте советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что одной из целей Украины в противостоянии России стало устранение ее из МАГАТЭ. По ее словам, Киев вместе с партнерами работает если не над исключением Москвы, то хотя бы над уменьшением ее роли и отстранением россиян от ключевых позиций, занимаемых в секретариате организации.