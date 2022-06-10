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Байден насчитал на Земле несколько полушарий

Президент США Байден: Западное полушарие станет демократичнее «всех остальных полушарий»

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден, выступая на саммите Америк, заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие станет демократичнее «всех остальных полушарий». Его слова приводит РИА Новости.

«Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире... У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — сказал он.

Это далеко не первая оговорка действующего американского лидера. В начале мая, обращаясь к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, он заявил, что США снабжают ими Россию.

14 мая Байден оговорился на саммите Соединенных Штатов со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В этот раз глава Белого дома назвал президентом другого человека — Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

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Марина Совина
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