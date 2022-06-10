Новый премьер ДНР с фразой Путина приступил к выполнению обязанностей

Новый премьер ДНР Хоценко с фразой «времени на раскачку нет» приступил к обязанностям

Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко с фразой «времени на раскачку нет», которую любит употреблять президент России Владимир Путин, приступил к выполнению своих обязанностей. О планах, режиме работы и задачах он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Хоценко, восстановлению Донбасса помогают все регионы России, которые присылают специалистов, завозят технику, материалы, разбивают на территории республик строительные городки.

Премьер-министр заметил, что сейчас перед ДНР стоит много задач, которые можно разделить на несколько крупных блоков. Первый — это восстановление жилого фонда и социальных учреждений. Он подчеркнул, что также на контроле находится подготовка школ и детских садов к приему детей, а вузов — к обучению студентов.

Второй блок — это восстановление экономики и запуск предприятий. Для этого республика укрепляет связи с российскими регионами, добавил Хоценко. Следующим направлением, уточнил он, является синхронизация законодательства ДНР с российским.

8 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко, бывшего сотрудника Минпромторга России, председателем правительства республики. Заместителем главы правительства стал Евгений Солнцев, ранее занимавший должность помощника Минстроя России.