В Госдуме отреагировали на понижение ключевой ставки

Депутат Делягин уверен, что ключевая ставка продолжит движение в нисходящем тренде

Дальнейшее понижение ставки будет, хотя, возможно, оно произойдет не сразу. При этом для сегодняшней экономики разница между 20 процентами и 9,5 процентами непринципиальная, потому что кредит остается запретительно дорогим для реального сектора. Так отреагировал на новость об изменении ключевой ставки заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру».

Ставка 9,5 процента

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5 процента годовых.

«Снижение процентной ставки ослабляет рубль. Основная идея заключается как раз в этом. Точнее — не дать рублю укрепиться слишком сильно, иначе в федеральном бюджете не будет текущих доходов. Для повышения текущего бюджета рубль нужно ослабить, чтобы не было даже мизерного дефицита», — сообщил Делягин.

Тратить накопленные бюджетные резервы — 17,5 триллионов рублей, из которых заморожены менее 4 триллионов, никто не хочет Михаил Делягин депутат

Импорт и ставка

Михаил Делягин рассказал, как связаны импорт и ключевая ставка.

«В России сейчас стоит задача борьбы с товарным дефицитом. Нам нужно стимулирование не любого импорта, а только того, которого у нас нет. Поэтому некоторое укрепление рубля должно сопровождаться введением сопроводительных пошлин против того импорта, который разрушает нашу экономику недобросовестной конкуренцией. Для того, чтобы не пришлось вводить пошлины, хотят ослабить рубль», — сказал депутат.

Снижение процентной ставки идет не для того, чтобы поддержать экономику и сделать кредит более доступным, а для того, чтобы ослабить рубль Михаил Делягин депутат

Обрабатывающая промышленность

Депутат напомнил, что рентабельность обрабатывающей промышленности по активам составила чуть больше 5 процентов. В связи с этим он назвал процент, который должен быть в таком случае для промышленности.

2 процента годовых доступный кредит для обрабатывающей промышленности, считает Делягин

Понижение ключевой ставки

Нынешнее понижение стало четвертым после того, как в конце февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых на фоне снижения курса рубля, роста инфляции и введения первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

В дальнейшем ставка решением руководства ЦБ была трижды понижена: до 17, 14 и 11 процентов. Это происходило в условиях укрепления курса рубля, когда спрос на иностранную валюту со стороны инвесторов и импортеров резко снизился из-за введенных ограничений, в том числе на поставки товаров в Россию. Такое положение негативно сказывалось на доходах федерального бюджета и конкурентоспособности российских экспортеров.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 22 июля.