Европа рекордно закупилась одним российским товаром

«Ъ»: на фоне санкций Европа рекордно закупилась российским палладием

Европа в марте приобрела рекордный объем российского палладия — 164 тысяч тройских унций на 407 миллионов евро. Основной объем пришелся на Германию —115,7 тысячи унций металла на 297 миллиона. Как сообщает «Коммерсантъ», бум одного товара на рынке произошел на фоне санкций и вызванных ими логистических проблем с перевозками товаров.

Издание утверждает, что ЕС в марте купил четверть добытого российским «Норникелем» палладия, но в компании отказались от комментариев. В целом Европа пока не может отказаться от металла, поскольку Россия занимает доминирующее положение на рынке: на страну приходится до 40 процентов всего предложения металла.

Большая часть спроса на палладий приходится на автомобильную индустрию, которая в последнее время страдает от нехватки полупроводников. Ожидается, что в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на 3 процента, до 10,3 миллиона унций, за счет частичного восстановления автомобильного сектора.

В конце мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях. Он отметил, что эти металлы являются тем, что «Западу реально нужно и нечем заменить».