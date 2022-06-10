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Новый препарат вылечил пациентов с раком прямой кишки

В центре имени Слоуна вылечили рак прямой кишки с помощью моноклонального антитела

Фото: Shutterstock

Врачи Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга (США) добились полной ремиссии у 12 пациентов с раком прямой кишки с помощью иммунотерапевтического препарата достарлимаба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Достарлимаб является моноклональным антителом, которое функционирует как ингибитор контрольных точек, препятствует подавлению иммунной системы и помогает ей бороться против раковых клеток. Этот препарат вводили каждые три недели в течение шести месяцев пациентам с ректальной аденокарциномой II или III стадии. По задумке исследователей, лечение должно было сопровождаться стандартной химиолучевой терапией и хирургическим вмешательством.

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У всех 12 пациентов наблюдалась полная ремиссия без признаков опухоли при магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, эндоскопическом исследовании, пальцевом ректальном исследовании или биопсии. Ни один из участников испытания не получал химиолучевую терапию или не подвергался хирургическому вмешательству. Также не было зарегистрировано ни одного случая прогрессирования или рецидива во время последующего наблюдения (диапазон от 6 до 25 месяцев).

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании разработали комбинацию препаратов, которая действует вдвое эффективнее обычной химиотерапии против рака легких.

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Александр Еникеев
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