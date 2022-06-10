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Тело пропавшего 12-летнего мальчика нашли в реке в российском регионе

В Костромской области в реке Унжа нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика

Фото: Александр Река / ТАСС

В реке Унжа в Костромской области нашли тело 12-летнего мальчика, пропавшего в городе Мантурово. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По информации ведомства, 4 июня школьник купался с двумя друзьями на реке Унжа. Внезапно он ушел под воду, после чего остальные дети убежали.

Сообщение о пропавшем ребенке поступило в полицию 5 июня. В поисковой операции участвовали силовые ведомства, добровольцы отряда «Лиза Алерт», а также водолазы. Кроме того, следователи возбудили дело по пункту «в», части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Тело пропавшего ребенка нашли в воде в акватории реки утром 10 июня. В СК подчеркнули, что не обнаружили на погибшем видимых следов телесных повреждений. Точную причину гибели ребенка определит медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что тела двух пропавших детей обнаружили в реке Подстепка в Астраханской области. По информации следователей мальчики 9 и 13 лет пошли на рыбалку и не вернулись.

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Константин Лысяков
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