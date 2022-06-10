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«Ростех» создаст для армии стрелковое оружия со сменными модулями

«Ростех» создаст стрелковое оружие со сменными модулями для Вооруженных сил России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Специалисты ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех» рассматривают возможность создания в интересах Вооруженных сил России стрелкового оружия со сменными модулями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Так, специалисты уже создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы в зависимости от требуемого калибра патрона. Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность.

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В госкорпорации заявили, что обладают всеми компетенциями, чтобы масштабировать технологию и распространить ее на стрелковое оружие для российской армии. «Разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемета и пистолета-пулемета», — пояснил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Благодаря модульному подходу будет облегчен ремонт и восстановление образцов оружия, а в заводских условиях позволит быстро переходить на другой калибр в случае создания новых боеприпасов.

Ранее в Ростехе сообщили о разработке композитной брони, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Комплект предназначен для вертолетов Ми-8, используемых в миротворческих миссиях ООН. В основе системы лежит отечественный негорючий композиционный материал. Он отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

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Марина Совина
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