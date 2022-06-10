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Макрон запланировал посетить Молдавию и Румынию

Президент Франции Макрон запланировал посетить Молдавию и Румынию

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал посетить Молдавию и Румынию, однако еще не принял решения по поводу визита на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает ТАСС.

В Румынии главной целью Макрона будет встреча с представителями Вооруженных сил Франции, которые размещены на румынской территории в рамках военного присутствия НАТО. В Молдавии Макрон планирует выразить французскую поддержку этой стране, которая ближе всего находится к украинскому конфликту.

10 июня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, совершит визит в Киев на следующей неделе. Представители Елисейского дворца не подтвердили и не опровергли эти данные.

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Николай Чигасов
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