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Правительство выделило почти миллиард рублей на госсимволику России в школах

Мишустин подписал указ о выделении 970 млн рублей на госсимволику России в 11 тысячах школ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство выделило более 970 миллионов рублей на приобретении государственной символики России для школ. О подписании указа сообщается на официальном сайте кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить почти миллиард рублей, которые потратят на поставку гербов, флагов и флагштоков в 11 тысяч российских школ в 31 регионе. К 2024 году планируется обеспечить государственной символикой все общеобразовательные организации страны.

Министерство просвещения в четверг, 9 июня, утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, подписавший соответствующий документ.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах начнется с 1 сентября. Подобное решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов. При этом президент призвал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

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Варвара Кошечкина
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