В России оценили риск завоза оспы обезьян иностранными туристами

В Институте вакцин имени Мечникова оценили риск завоза оспы обезьян как маловероятный

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев оценил риск завоза оспы обезьян в Россию иностранными отдыхающими. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобный сценарий маловероятен. При этом эксперт отметил, что за туристами «нужно смотреть, кто откуда приезжает». Что касается отечественных путешественников, отдыхающих за рубежом, Зверев также считает, что риск завоза оспы минимален, поскольку россияне в настоящее время мало совершают поездки за пределы страны.

«Все случаи, которые были, сосредоточены в совершенно определенных местах, поэтому к нам это все (вирус — прим. "Ленты.ру") завезти не должны», — заключил ученый.

Ранее в мае представители Роспотребнадзора заявили, что риск завоза инфекции в Россию достаточно низкий из-за ограниченного авиасообщения с зарубежными странами. При этом в ведомстве добавили, что для предупреждения ввоза вируса на границе усилены меры санитарного контроля.