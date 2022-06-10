Модель раскрыла простой способ приятно пахнуть без парфюма

The Sun: TikTok-блогерша посоветовала использовать кондиционер для белья вместо духов

Блогерша и модель по имени Наталья (фамилия не указывается) раскрыла простой способ приятно пахнуть без парфюма. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом happiestnat заявила, что сохранять запах свежести и чистоты в течение дня поможет спрей на основе кондиционера для белья. Для его изготовления инфлюэнсерша посоветовала заполнить на две трети заранее приобретенный флакон с пульверизатором смягчителем ткани, а оставшуюся часть емкости — водой. По завершении этих действий необходимо встряхнуть сосуд.

Девушка отметила, что полученное средство сразу готово к использованию. На размещенных кадрах она показала, как распыляет его вместо духов.

Другие пользователи сети оценили видео модели, поблагодарив ее за полезный лайфхак. «Ты гений! Почему я сама об этом не додумалась? Люблю запах свежего белья», «Спасибо, что поделилась», «Я тоже обожаю этот способ!» — прокомментировали они.

В мае стилист Карина Залесских-Санчез раскрыла пять простых способов, которые помогут всегда выглядеть дорого без больших вложений в гардероб и услуги салонов красоты. Она посоветовала следить за состоянием нарядов, обращать внимание и на качество покупаемых вещей, а также надевать к открытой одежде бюстгальтеры без бретелей.