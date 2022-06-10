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В ДНР заявили о «снарядном голоде» в украинской армии

Артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР заявил о «снарядном голоде» в ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит снарядов на лисичанском направлении, где Вооруженные силы России наступают вместе с союзными войсками Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщил артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным Шева, передает РИА Новости.

По его словам, артиллеристы ВСУ в районе Лисичанска испытывают «снарядный голод». «Когда все только начиналось, у них [украинской армии] артиллерия практически не замолкала. На данный момент ощутима только дальнобойная артиллерия, "Ураганы", а что-то поменьше – у них проблема с боекомплектом», — пояснил боец.

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Он также отметил, что его подразделение работает со 122-миллиметровыми гаубицами Д-30, которые показывают высокую эффективность в борьбе с противником. «Мы работаем точно, у них нет шансов. Усталость [среди сослуживцев] есть, но ребята держатся», — добавил Шева.

Ранее заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий признался, что на сегодняшний день республика почти полностью проигрывает России в артиллерийском поединке и полагается на помощь со стороны Запада. Он заявил, что ВСУ почти израсходовали имевшиеся у них мины и теперь вынуждены использовать стандартные снаряды НАТО калибра 155 мм.

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