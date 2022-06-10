Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» Белоруссию

Лукашенко: Запад хочет «срезать» Белоруссию, чтобы выровнять фронт

Президент Белоруссии Алексадр Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» страну, передает БЕЛТА.

«Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск — Псков, Смоленск — Брянск — Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот — его надо срезать», — заявил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что это цель Запада. «Они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, «страшные процессы происходят вокруг».

Ранее он заявил, что вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины белорусы не хотят воевать.