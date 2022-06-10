Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» Белоруссию

Лукашенко: Запад хочет «срезать» Белоруссию, чтобы выровнять фронт

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Алексадр Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» страну, передает БЕЛТА.

«Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: СмоленскПсков, Смоленск — БрянскКурск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот — его надо срезать», — заявил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что это цель Запада. «Они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, «страшные процессы происходят вокруг».

Ранее он заявил, что вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины белорусы не хотят воевать.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Острова миллионера-педофила решили продать с большой скидкой
Лукашенко обвинил Запад в попытках «срезать» Белоруссию
Стюардесса назвала способ разгладить вещи в отпуске без утюга
Нападение уток на москвича попало на видео
Британец Эслин рассказал о зарплате наемника в украинской армии
Лукашенко заявил о нежелании белорусских добровольцев в ВСУ сражаться
Во Франции задумали ввести продуктовые карточки
Польша попыталась заблокировать переизбрание России в МАГАТЭ
У российской модели «Вице-мисс Дубай 2019» нашли полкило наркотиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.