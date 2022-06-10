Названы главные бенефициары конфликта на Украине

SkyNews назвали оборонных подрядчиков США главными бенефициарами конфликта на Украине

Главными бенефициарами конфликта на Украине являются оборонные подрядчики США и Европы. Их назвал в своем материале SkyNews.

С начала боевых действий на Украине страны НАТО отправили Киеву военной техники на сумму более восьми миллиардов долларов. Из них 4,6 миллиарда поступило от Соединенных Штатов.

Газета назвала основных выгодоприобретателей от военной операции России. Большую часть прибыли получают американские корпорации Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Среди европейских компаний — британская BAE Systems и французская Thales.

Так, Вашингтон отправляет украинской стороне 6,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin производства компаний Raytheon и Lockheed Martin. Стоимость каждой ракеты составляет около 78 000 долларов, а многоразовая пусковая установка — еще 100 тысяч долларов.

Еще одним благом для корпорации Raytheon может стать решение США отправить 1,4 тысячи зенитных ракетных установок Stinger. Компания уже получила контракт на 625 миллионов долларов для пополнения своих запасов.

Британская компания BAE Systems производит почти все боеприпасы для стрелкового оружия в Великобритании и должна заменить 400 тысяч снарядов, отправленных на Украину. Еще одна ключевая единица техники, производимая компанией — бронированная машина Stormer. Эти машины оснащены зенитными ракетами Starstreak, которые производятся в Великобритании французской компанией Thales.

В мае президент США Джо Байден подписал документ о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.