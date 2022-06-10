Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы главные бенефициары конфликта на Украине

SkyNews назвали оборонных подрядчиков США главными бенефициарами конфликта на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Главными бенефициарами конфликта на Украине являются оборонные подрядчики США и Европы. Их назвал в своем материале SkyNews.

С начала боевых действий на Украине страны НАТО отправили Киеву военной техники на сумму более восьми миллиардов долларов. Из них 4,6 миллиарда поступило от Соединенных Штатов.

Материалы по теме:
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

Газета назвала основных выгодоприобретателей от военной операции России. Большую часть прибыли получают американские корпорации Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Среди европейских компаний — британская BAE Systems и французская Thales.

Так, Вашингтон отправляет украинской стороне 6,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin производства компаний Raytheon и Lockheed Martin. Стоимость каждой ракеты составляет около 78 000 долларов, а многоразовая пусковая установка — еще 100 тысяч долларов.

Еще одним благом для корпорации Raytheon может стать решение США отправить 1,4 тысячи зенитных ракетных установок Stinger. Компания уже получила контракт на 625 миллионов долларов для пополнения своих запасов.

Британская компания BAE Systems производит почти все боеприпасы для стрелкового оружия в Великобритании и должна заменить 400 тысяч снарядов, отправленных на Украину. Еще одна ключевая единица техники, производимая компанией — бронированная машина Stormer. Эти машины оснащены зенитными ракетами Starstreak, которые производятся в Великобритании французской компанией Thales.

В мае президент США Джо Байден подписал документ о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ
Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом
Полицейский московского метрополитена получил огнестрельное ранение в драке
В ООН назвали реальную причину повышения цен
Экс-президент Польши описал рост цен фразой «хожу по магазинам и чуть не плачу»
Российский стилист назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному
В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери
В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику
Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.